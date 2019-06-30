الحماية المدنية تمشط محيط استاد القاهرة قبل مباراة مصر وأوغندا

رفعت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء أسامة فاروق، مدير الإدارة، حالة الاستنفار الأمني للقصوى، استعدادًا لمباراة مصر وأوغندا، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.



وأجرت القوات عمليات تمشيط وتعقيم موسعة بنطاق محيط استاد القاهرة الدولي؛ لتأمين الجماهير والحضور خلال وعقب انتهاء المباراة.



تم الدفع بضباط المفرقعات لفحص كل جوانب الاستاد ومحيطه، وتعقيم الميادين والشوارع الرئيسية بالعاصمة، كما تم الدفع بقوات الإنقاذ البري للاستاد لمواجهة أي طارئ.



يذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي تقام في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.