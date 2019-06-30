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الصحة

مستحضرات "ما بعد الشمس" تحمى من الإصابة بالسرطان

الأحد 30/يونيو/2019 - 01:52 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أوردت مجلة "أوكو تست" الألمانية، أن مستحضرات ما بعد التعرض للشمس "After Sun" تساعد على تهدئة البشرة المجهدة بعد التعرض لأشعة الشمس، حيث إنها تعمل على تبريدها وترطيبها.

وأضافت المجلة المعنية بالاختبارات والفحوصات أن مستحضرات ما بعد التعرض لأشعة الشمس لا تمثل علاجًا للحروق الشمسية، وذلك بخلاف ما تروج له بعض الشركات المنتجة لهذه المستحضرات، التي تتوافر في صورة كريم أو جل أو اسبراي.

وأشارت "أوكو تست" إلى ضرورة استخدام مستحضرات "After-Sun" تخلو من المواد العطرية، نظرًا لأنها قد تؤدي إلى ظهور استجابات تحسسية.

كما ينبغي أن تخلو المستحضرات من مشتقات "بولي إيثيلين جلايكول"، لأنها تجعل البشرة أكثر مسامية وإنفاذًا.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تخلو المستحضرات من "الهيدروكربونات العطرية بالزيوت المعدنية"، المعروفة اختصارا بـ"MOAH"، حيث تدور حولها شبهات بأنها ترفع خطر الإصابة بالسرطان.

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