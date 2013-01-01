ننشر مقترح خطة العام المالى الجديد لمدينة السادات

كشف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، عن مقترح خطة العام المالى الجديدة 2019-2020 بقيمة 1.5 مليار جنيه.



وقال «أمين»، في تصريحات لـ«الدستور»، إن نصيب قطاع المياه من الخطة يبلغ 2.8 مليون جنيه، وقطاع الصرف 1.8 مليون جنيه، بينما يبلغ نصيب قطاع الطرق في الخطة ما قيمته 2.3 مليون جينه.



ويشتمل مقترح خطة التنمية للعام المالي لمدينة السادات على قطاع الكهرباء بقيمة 4.2 مليون جينه، ويأتي قطاع الزراعة بقيمة 2.1 مليون جنيه، فيم تم رصد 6.2 مليون جنيه لقطاع التعليم.



وأوضح رئيس الجهاز أن مقترح الخطة يدعم قطاع الصحة بقيمة 5.2 مليون جنيه، فيما يدعم قطاع الإسكان بمليوني جينه، ويستحوذ قطاع الخدمات للمدينة على قيمة 850 ألف جنيه، بالإضافة إلى رصد 10 آلاف جنيه لقطاع التجهيزات الداخلية للجهاز مدينة السادات.