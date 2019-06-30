لاعب ناميبيا :هدفنا الفوز علي كوت ديفوار ولا نشعر بالرهبة

أكد بيتروس شتيمبي لاعب منتخب ناميبيا أن فريقه لا يشعر بالرهبة قبل مواجهة منتخب كوت ديفوار غدا الاثنين في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر.



وأوضح شتيمبي أن منتخب ناميبيا ليس لديه ما يخسره وذلك بعد هزيمته أمام المغرب وجنوب أفريقيا في أول جولتين من دور المجموعات.



وقال بيتروس في تصريحات صحفية اليوم الاحد أنه لا بديل لفريقه سوي الفوز علي منتخب كوت ديفوار غدا .



وأضاف بيتروس ان هدفهم بخلاف الفوز هو تصحيح الصورة السيئة عن منتخب ناميبيا بعد أن خسروا من المغرب وجنوب أفريقيا واوضح لاعب منتخب ناميبيا أنهم يعرفون جيدا قوة منتخب كوت ديفوار ولكن يسعون لحصد الثلاث نقاط.