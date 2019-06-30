القاهرة توافق على استنزال الأراضي الزراعية من الحيز الزراعي

أصدرت محافظة القاهرة قرارًا بشأن دراسة استنزال الأراضي الزراعية من الحيز الزراعي بجميع الأحياء خاصة (المعادي- دار السلام- حلوان)، والسماح للراغبين من أصحاب الشأن التقدم بطلباتهم للحي التابع بدءًا من غد الإثنين وحتى 31 يوليو المقبل.



من جهته.. قال محمد حنفي السكرتير العام والمشرف على اللجنة العليا المشكلة لهذا الغرض: "إنه على الراغبين في الاستفادة من هذا القرار التقدم بطلباتهم خلال الفترة المحددة، على أن يتضمن نموذج الطلب عقد الأرض محل الطلب، وكذلك خريطة مساحية من (1 إلى 5000)".



وأضاف حنفي: "أنه يمكن استكمال باقي المستندات بعد فحص الطلب وهي (كشف تحديد مساحي من هيئة المساحة بموقع الأرض محل العقد المسجل- خريطة مساحية من (1 إلى 2500) موقع عليها الأرض معتمدة من هيئة المساحة- كشف رسمي من الضرائب العقارية يفيد بأن الأرض من ضمن المكلفات التي تخضع لضريبة الأطيان الزراعية - شهادة تصرفات عقارية للأرض محل العقد).



وأشار إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء بسرعة الإعلان والتنويه داخل الحي عن كل التفاصيل والمستندات المطلوبة والأوراق اللازمة؛ للتقدم بطلبات الراغبين من الأفراد أو الشركات خلال الفترة السابق ذكرها، وكذلك الإعلان من خلال الصفحة المخصصة للحي.