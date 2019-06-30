صحف إيطاليا تلقي الضوء على صراع ميلان وروما للتعاقد مع باريلا

سلطت الصحف الإيطالية الصادرة، اليوم الأحد، الضوء على الصراع القائم بين إنترميلان وروما، من أجل التعاقد مع نيكولو باريلا، موهبة كالياري.



وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "إنتر وهجمة مرتدة: يحاولون التعاقد مع لورينزو بيليجريني، لاعب وسط روما، وروما ينتظر كلمة باريلا.. اندلاع حرب بين الناديين في سوق الانتقالات: بينما يعمل جيمس بالوتا رئيس نادي روما الإيطالي، على التعاقد مع لاعب الوسط باريلا، الإنتر يفكر في دفع الشرط الجزائي في عقد لورينزو والبالغ 30 مليون يورو".



وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان ودي ليخت مدافع أياكس امستردام ليوفنتوس العملاق.. وصيف اَخر حار لليوناردو بونوتشي، لاعب اليوفى، حيث يسعى باريس سان جيرمان للتعاقد معه".



وختمت "هولندا تحطم أحلام منتخب إيطاليا للسيدات في كأس العالم، بعد الفوز على الأزوري (2-0) فى ربع النهائى، إيطاليا تبكي، لكن نقطة التحول وصلت".



فيما قالت صحيفة "توتو سبورت": "فرمان دي ليخت.. يوفنتوس مستعد للإعلان عن شراء دي ليخت ورابيو".



وختمت "ميلان يملي شروطه على باريس سان جيرمان.. جيانلويجي دوناروما، حارس ميلان، يرحل فقط مقابل 50 مليون يورو".