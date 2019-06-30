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عالم

"CNN": ترامب يغادر كوريا الجنوبية عائدا إلى بلاده

الأحد 30/يونيو/2019 - 01:50 م
الرئيس الأمريكي،
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
أ ش أ
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أعلنت قناة "CNN" الأمريكية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غادر كوريا الجنوبية متجهًا عائدا إلى بلاده، بعد أن أصبح أول رئيس أمريكي يخطو 20 خطوة إلى داخل كوريا الشمالية عبر المنطقة منزوعة السلاح بشبه الجزيرة الكورية.

قال ترامب عبر منشور له على موقع التدوينات "تويتر"، أوردته القناة الأمريكية: "أغادر كوريا الجنوبية بعد اجتماع رائع مع الزعيم كم جونج أون.. الوقوف على أرض كوريا الشمالية يعد بيانًا مهمًا للجميع وشرف عظيم".

نقلت القناة مجددًا لقطات للقاء القائدين حيث تصافحا بالأيدي بالمنطقة منزوعة السلاح بشبه الجزيرة الكورية، فيما خطى ترامب عدة خطوات إلى داخل كوريا الشمالية ثم أدلى بتصريحات للصحفيين.

كان ترامب وكيم قد التقيا، في وقت سابق اليوم، فيما وصف الرئيس الأمريكي أن عبور الحدود بين الجانبين بالشرف الكبير، مضيفا أنه تم إحراز الكثير من التقدم وإنشاء الكثير من الصداقات، ومشيرا إلى أن الصداقة التي تجمعه بزعيم كوريا الشمالية مميزة للغاية.

أعرب ترامب عن شكره لكيم جونج أون على لقائه الذي جاء دون تخطيط مسبق بوقت كاف، موضحا أنه "سيتحدث مع الزعيم الكوري الشمالي حول عدد من القضايا.. وأن الكثير من الأمور الإيجابية تجري حاليا".

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