فيتنام توقع اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي

وقعت فيتنام اليوم الأحد، اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، فيما يعد أكثر الصفقات التجارية طموحا التي يبرمها الاتحاد في آسيا.



وفي حضور رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك في قاعة المؤتمرات بالعاصمة هانوي، وقعت مفوضة شؤون التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم ووزير الأعمال الروماني ستيفان رادو اوبريا الاتفاق مع وزير التجارة الفيتنامي تران توان انه.



ووفقا للاتفاقية، يلغي الاتحاد الأوروبي وفيتنام 99% من الرسوم الجمركية على التبادل التجاري بين الجانبين. كما تنص الاتفاقية على خفض الحواجز غير الجمركية أمام الاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى فتح أسواق الخدمات والمشتريات العامة في فيتنام أمام شركات الاتحاد الأوروبي.



وتوصف الاتفاقية بأنها انتعاشة اقتصادية محتملة لفيتنام، حيث يقدر الاتحاد الأوروبي أنه يمكن تحقيق معدل نمو يصل إلى 15 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي للبلاد على المدى الطويل نتيجة للصفقة بين الجانبين.



وعلى الرغم من ذلك، يواجه الاتفاق انتقادات من نشطاء حقوقيين.



وطالب نشطاء المجتمع المدني في فيتنام في خطاب مفتوح لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك والنائب بيرند لانجي، رئيس لجنة التجارة الدولية، الاتحاد الأوروبي بممارسة ضغوط على هانوي من أجل إجراء إصلاحات سياسية في فيتنام قبل سريان الاتفاقية.