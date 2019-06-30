مهاجم جنوب إفريقيا: هدفنا الفوز على المغرب للتأهل لدور الـ16

أكد بيرسي تاو لاعب منتخب جنوب إفريقيا، انهم لن يقبلوا بغير الفوز علي المغرب لضمان التأهل دور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا في مصر.



ويلتقي منتخب جنوب افريقيا مع المغرب غدا الاثنين على ملعب السلام في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الرابعة بمنافسات أمم إفريقيا.



وقال تاو خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاحد، إن" التجهيزات لبطولة أمم إفريقيا لم تكن كما أردنا، لذا تعرضنا لخسارة مفاجئة في الجولة الأولى أمام كوت ديفوار".



وأضاف أن فريقه يستهدف الفوز على أسود الأطلس للعبور إلى دور ال16 من بطولة الأمم الإفريقية بعد الفوز على ناميبيا في الجولة الماضية والخسارة أمام كوت ديفوار في الجولة افتتاحية للمجموعة.



وطالب تاو جماهيره بلاده بدعم المنتخب للتأهل لدور ال16 من بطولة الأمم الإفريقية، خاصة وأن الفريق يعاني من ظروف صعبة في الوقت الراهن.



ويحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، ويليه منتخب كوت ديفوار بثلاث نقاط، ثم جنوب إفريقيا بنفس الرصيد، بينما يتذيل منتخب ناميبيا ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.