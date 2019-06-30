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حوادث

السيطرة على حريق التهم منزلين فى سوهاج

الأحد 30/يونيو/2019 - 01:46 م
جريدة الدستور
محمود شومان
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تمكنت الحماية المدنية في سوهاج، من السيطرة على حريق نشب في منزلين بدائرة مركز دار السلام، ولم يسفر عن خسائر بشرية.

تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ إلى مركز شرطة دار السلام، بنشوب حريق بناحية أولاد يحيى.

وتبين نشوب حريق في حوش منزل مبنى بالبلوك الأبيض، ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل، ملك "س. ع"، 65 عامًا، عامل، بسبب ماس كهربائي، وتطايرت النيران لحوش منزل مجاور، ملك زوجة شقيقه "س. ع"، 40 عامًا، ربة منزل، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وأسفر الحريق عن نفوق عدد من رءوس الماشية والأغنام، واحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

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