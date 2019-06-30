حملة مرورية تفحص 25 سائقًا في أسوان

فحصت إدارة مرور أسوان خلال حملة مرورية في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، 25 قائد سيارة بنقطة كيما دائرة قسم شرطة ثان أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابيتين لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو بالإضافة إلى الأفيون.



وتمكنت الحملة المرورية التي ترأسها العقيد محمد زردق، رئيس مباحث المرور بأسوان، من ضبط 574 مخالفة مرورية متنوعة، شملت ضبط توك توك وتروسيكل بدون تراخيص، وتحرير 123 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في 66 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 76 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 205 مخالفات متنوعة.