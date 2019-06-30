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عالم

بوتشيلي يحلّق في سماء لبنان بافتتاح مهرجانات الأرز

الأحد 30/يونيو/2019 - 01:44 م
مغني الأوبرا الإيطالي
مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي
وكالات
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أطلقت مهرجانات الأرز الدولية إشارة بدء موسم فني زاخر لمهرجانات الصيف في لبنان، والتي تمتد حتى أول فصل الخريف، وتستقطب فنانين من أنحاء العالم.

وأحيا مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي، مساء أمس السبت، حفلا مبهرا أمام ستة آلاف من الحضور، بينهم شخصيات فنية وسياسية وعامة.

واستوحى المهرجان شعاره من سيرة بوتشيلي الذاتية، حاملا عنوان "النضال الإنساني"، استنادا إلى المعاناة التي عاشها المغني الإيطالي في حياته.

عاش بوتشيلي (60 عاما) طفولة صعبة فقد خلالها بصره وهو في عمر الثانية عشرة قبل أن يصبح لاحقا أحد أشهر فناني الأوبرا عالميا.

وتولت رئيسة المهرجانات تقديم التينور الإيطالي في بداية الحفل، عاقدة مقارنة بينه وبين شجرة الأرز، وكرمته بميدالية تحمل شعار المهرجانات.

وقالت: "أنا متأكدة اليوم أن غابة أرز الرب المدرجة على لائحة التراث العالمي هللت فرحا عند سماعها صوتكم.. تفضلوا بقبول هذه الميدالية المذهبة على صدركم، والتي ترمز إلى شعار مهرجانات الأرز الدولية، إيمانا منا بأنكم تتشابهون بها بنضالكم وصلابة إيمانكم، لأنك مؤمن، ونحن مؤمنون".

من جانبه، عبر بوتشيلي عن سعادته قائلا: "أنا اليوم أستعيد ذكريات حلوة في هذه البلاد الرائعة، وأحمل في قلبي أجمل المشاعر".

وصاحب بوتشيلي في الحفل الاوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية التي تضم 70 عازفا موسيقيا، بمشاركة جوقة جامعة سيدة اللويزة، المؤلفة من 60 منشدا بقيادة المايسترو مارتشللو روتا.

وخصصت إدارة المهرجان أماكن مميزة للمكفوفين تمكنهم من الاستمتاع بهذه الليلة تقديرا لما يمثلون من معان نضالية تتطابق مع عنوان المهرجان لهذا العام ومسيرة بوتشيلي.

كما شاركت الفنانة اللبنانية هبة طوجي، المغني بوتشيلي، في أداء أغنية "لأننا نؤمن" (بيكوز وي بيليف) التي تحفز على عدم الاستسلام والنظر إلى الأمام، وقبل إقامة الحفل زار بوتشيلي غابة أرز الرب، حيث تم زرع أرزة تخلد اسمه.

وبعد حفل بوتشيلي سيكون جمهور مهرجانات الأرز على موعد مع الكوميديا في ليلة بعنوان "سمايل ليبانون"، تجمع 13 فنانا ممن يرسمون البسمة على الوجوه، من بينهم سامي خياط وعادل كرم وبيار شمسيان وماريو باسيل وباميلا الكيك، يوم 13 يوليو.

ويحفل لبنان بالمهرجانات الصيفية، ومن بينها مهرجانات جونيه الدولية، في الأول من يوليو، التي يشارك فيها هذا العام الفرنسي كينجي جيراك واللبنانية ماجدة الرومي في الثاني عشر من الشهر.

وتفتتح مهرجانات بعلبك الدولية فعالياتها هذا الموسم في الخامس من يوليو مع اللبناني مرسيل خليفة، فيما يتوزع الفنان العراقي كاظم الساهر بين مهرجاني اهدن شمالا وبيت الدين في جبل لبنان.

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