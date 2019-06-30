حملة أمنية لإزالة الإشغالات والتعديات في الهرم

شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، بالتنسيق مع حي الهرم، لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير.



أسفرت الحملة عن إزالة عدد من مخالفات التعدي وإشغال الطريق، خاصة بالمقاهى، والمحلات التجارية، والباعة الجائلين، بمناطق اللبينى، والمروطية، وفيصل.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وإيداع المضبوطات بمخزن حي الهرم، وأخطر النيابة للتحقيق.