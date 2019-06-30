بورصة أبو ظبي تفقد 24. 0% عند الإغلاق

أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملاته اليوم الأحد الموافق 30 يونيو، على هبوط بعد انخفاض مؤشره الرئيسي بنسبة 0.24 % ليصل إلى 4979.95 نقطة.



ووصل حجم التداول الإجمالي اليوم إلى 54.31 مليون سهم، بسيولة قدرها 106.71 مليون درهم، فيما وصلت القيمة السوقية إلى 518.25 مليار درهم.



وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.40 بالمائة، بينما ارتفع قطاعا الطاقة والعقارات بذات النسبة وهي 0.03 %، واستقر قطاع الاتصالات.



وتصدر الأسهم المتداولة من حيث القيمة مصرف أبوظبي الإسلامي، تلاه سهم دانة غاز، ثم أتى ثالثًا بنك أبوظبي الأول.



وفي ذات السياق، أتى سهم دانة غاز في المركز الأول من حيث الأسهم الأكثر نشاطًا على مستوى حجم التداول بعدما شهد تداول 32.43 مليون سهم، ثم مصرف أبوظبي الإسلامي، وجاء في المركز الثالث سهم الدار العقارية.



جاء على رأس الأسهم الرابحة شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين بنسبة 14.93 %، فيما احتل سهم شركة أسمنت الخليج المدرج في سوق أبوظبي وبورصة الكويت صدارة الخاسرين بهبوط بنسبة 10 بالمائة.