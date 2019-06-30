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حوادث

ضبط 30 هاربًا من أحكام قضائية بمطار القاهرة

الأحد 30/يونيو/2019 - 01:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير مصطفي
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تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، من ضبط 30 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والمترددين على صالات السفر والوصول بالمطار، كما تمكن رجال المرور بالمطار من تحرير عدة مخالفة مرورية لقائدي السيارات.

وأشار مصدر أمني بمطار القاهرة، إلى أن الحملة استمرت عدة ساعات بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمطار لضبط الخارجين عن القانون والمترددين على صالات السفر والوصول وبارك السيارات.

وقال مصدر أمني بالمطار، إنه تم ترحيل المتهمين إلى قسم شرطة الخليفة تمهيدًا لنقلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

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