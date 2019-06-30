المعمل الجنائي: حريق شارع العريش بسبب ماس كهربائي

كشفت معاينة المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة لموقع حريق سنتر ومعرض وملاهي بشارع العريش، صباح الجمعة الماضي، عن أن مساحة المنطقة المقام عليها المعرض وملاهي الأطفال تبلغ ما يقرب من 300 متر، وأن النيران اشتعلت بسبب ماس كهربائي، وامتدت لتطول معظم أجزاء المنطقة المقام عليها المعرض، ما أسفر عن احتراق محتوياته.



وأوضحت معاينة جهات التحقيق لموقع الحادث اشتعال النيران في عدد من "البارتشنات" الخاصة بالمعرض والمصنع، أغلبها من عواميد حديدية وأخشاب وصاج، فضلًا عن امتداد النيران لتطول عددا من السيارات الخاصة التي تصادف تواجدها بمحيط منطقة الحريق، وعددا من واجهات المحال التجارية المتواجدة بجوار المعرض.



وتبين من خلال المعاينة أن النيران طالت محتويات معرض الملابس بشكل شبه كامل، فضلًا عن احتراق عدد من ألعاب الأطفال المتواجدة داخل مدينة الملاهى، وامتداد سحابة الدخان المتصاعد جراء الحريق، لتغطي عددا من المنازل المحيطة بالمنطقة.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل معرض وملاهي في منطقة الهرم، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.