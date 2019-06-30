اجتماع قرب مدينة صيدا اللبنانية لبحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين

عقد قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، اللواء صبحي أبوعرب، مع وفد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين الأونروا، اليوم، اجتماعا في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا اللبنانية، بحث خلاله الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.



وأكد اللواء أبوعرب، خلال الاجتماع، أهمية دور الأونروا في تأمين كافة الخدمات لأبناء الشعب الفلسطيني في التجمعات والمخيمات الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الوكالة الأممية هي الشاهد الحي على نكبة فلسطين وتهجير شعبها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.



وشدد أبوعرب على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه الحر المستقل، معربًا عن تقديره العمل الذي تقوم به الأونروا من خدمات ومساعدات اللاجئين الفلسطينيين، لافتًا إلى التعاون والتنسيق الدائم بين منظمة التحرير الفلسطينية ووكالة الأونروا في لبنان.



بدوره، أكد مدير الأونروا، محمد حدر، أهمية التعاون بين الأونروا والجهات الفلسطينية الرسمية داخل المخيمات لتأمين سلامة مقراتها وموظفيها، مشددا على أن مهام الأونروا في المخيمات خدماتية وإنسانية وليست سياسية.