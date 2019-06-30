محمود بدر: ثورة 30 يونيو حققت أكثر مما دعت له "تمرد"

أكد محمود بدر عضو مجلس النواب ومؤسس حركة تمرد بمناسبة الذكري السادسة لثورة ٣٠ يونيو، أن أهداف الثورة تحققت أكثر مما دعت إليه الحركة قائلا:" تمرد كانت تدعو للخلاص من العصابة واجراء انتخابات رئاسية مبكرة وقد حدث لها ما ارادت.. وبعبقرية الشعب المصري التف حول مشروع وطن اسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد نجح في استعادة الدولة المصرية من حالة الفوضي إلي الاستقرار ".



واستكمل تصريحاته للدستور: أن عادت مصر بتاثيرها إلي محورها العربي والافريقي واصلحت فاعلا في كل القضايا الاقليمية، إلي جانب عشرات المشروعات القومية التي استعادت ثقة المصريين في انفسهم وبلدهم.



وقال: الأزمة الحقيقة التي جعلتنا ندعو للانتخابات الرئاسية المبكرة هو وجود فراغ في قصر الرئاسة فمرسي لم يكن سوى اداة في يد تنظيم الاخوان، وكانت الجماعة تريد أن تاخذ الدولة المصرية في طريق الثيوقراطية فاستبدلوا وزارة الداخلية بمجموعة من الميليشيات وقد شاهد المصريون هذه الميلشيات وهي تتوجه لفض اعتصامات سلمية بالقوة، كما كان اصغر عضو في الجماعة يتحكم في المحافظات وكل مجالس المدن والوزارات ونسيت الجماعة اولويات الدولة وركزت في التزاماتها مع قطر وتركيا ".



