إحالة سباك قتل شقيقته بسبب هروبها من المنزل للجنايات

أمرت نيابة حلوان، الأحد، بإحالة سباك ومبيض محارة، لمحكمة الجنايات، لاتهامهما بقتل شقيقة الأول بسبب كثرة هروبها من المنزل.



وأكد المتهمان أمام النيابة، أنهما بالفعل اعتديا بالضرب على شقيقة الأول داخل منزلهما، بسبب كثرة هروبها من المنزل دون علمهما والمكوث لأيام وأسابيع خارجه، مؤكدين أنهما كان يقصدان تأديبها فقط.



تعود أحداث الواقعة بتلقي رئيس مباحث المعصرة، إخطارًا باستقبال مستشفى الدمرداش "م. أ" 17 سنة، ربة منزل، مصابة بغيبوبة ولا يمكن استجوابها، وبالانتقال ومناظرة الجثة تبين وجود إصابات قديمة عبارة عن جرح قطعي صغير بالجبهة وآثار كدمات بالرقبة، ويشتبه جنائيًا في الوفاة.



وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليها كانت تقيم بمفردها وأن وراء حدوث ما بها من إصابات ووفاتها شقيقها "ش. أ" 26 سنة، سباك، وزوج شقيقتها "ع. ج" 25 سنة، مبيض محارة.



وباستهداف المتهمين ألقت القوة القبض عليهما، وبمواجهتهما قرر الأول أنه نظرًا لاعتياد الضحية الهروب من الشقة سكنها والإقامة في أماكن غير معلومة احتجزها بمساعدة المتهم الثاني داخل الشقة سكنها، وقيداها بجنزير في رقبتها وتعديا عليها بالضرب لمنعها من الخروج.



وأشار المتهم إلى أنه لاحظ إصابتها بحالة إعياء شديد وخروج إفرازات من فمها فنقلها إلى مستشفى حميات حلوان ومنها إلى مستشفى قصر العيني ثم مستشفى الدمرادش وخلال كل هذه الفترة ظلت في حالة غيبوبة.



وبمواجهة المتهم الثاني أقر بأقوال الأول وبإرشادهما ضبط رجال المباحث الجنزير المستخدم في تقييد المجني عليها.