مدرب السنغال: لا بديل عن الفوز على كينيا لحسم التأهل لدور الـ16

أكد اليو سيسية المدير الفني لمنتخب السنغال لكرة القدم أن مباراة فريقه أمام كينيا في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بأمم أفريقيا، سيلعبها من أجل الفوز ولا بديل عنه لحسم الصعود رسميا إلى دور الـ 16 من البطولة.



أعرب سيسية في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، عن حزنه للخسارة في لقاء الجزائر، مشيرا إلى أنهم لعبوا أول ٢٥ دقيقة في اللقاء بشكل جيد، معربا عن استيائه من التحكيم في المباراة.



كشف، أنه لن يجري تغييرات جذرية بالتشكيل في لقاء كينيا وسيحافظ على القوام الأساسي، لافتا إلى وجود بعض الإصابات في الفريق ولكن اللاعبين سيعودون في هذه المباراة وسيعوضون غياب المصابين.



أكد سادا تيوب لاعب منتخب السنغال أنهم سيلعبون غدا من أجل هدف واحد وهو الفوز على المنتخب الكيني، موضجا أن هناك حالة من التركيز لدى اللاعبين من أجل حصد الثلاث نقاط وتعويض الخسارة أمام الجزائر من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من البطولة التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.