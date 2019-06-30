"التعليم": حسم شكاوى طلاب"الثانوية"من امتحان الجيولوجيا.. غدا

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم، إن تصحيح العينة العشوائية لامتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، ستبدأ غدا الاثنين، للتأكد من مدي صحة شكاوي الطلاب.



‎وأكدت المصادر أن شكاوى الطلاب من مادة علم النفس والاجتماع سيتم حسمها بعد نتيجة العينة العشوائية، وأنه في حالة وجود أي أخطاء في الأسئلة، سيتم تعديل ذلك في نموذج الإجابة.



‎وتابعت المصادر أن الوزارة تسعي إلي الشفافية، وسيتم فحص أي شكاوي يتقدم بها الطلاب تجاه أي امتحان، ويتم تعديل نموذج الامتحان في حالة التأكد من هذه الشكاوي، كما حدث في بعض المواد مثل اللغة العربية، والانجليزية.



وكانت قد تعددت شكاوى طلاب الثانوية العامة من امتحان الجيولوجيا والذي خاضه الطلاب امس، جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة ستنتهي يوم ٣ يوليو المقبل.