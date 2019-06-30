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عالم

كاتب أمريكي: تركيا تحاول إفساد التحالف المصري اليوناني القبرصي

الأحد 30/يونيو/2019 - 01:28 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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نشر الكاتب الأمريكي جيفري آرونسون، مقالا حول الصراع المشتعل الآن في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بسبب اكتشافات الغاز، وذلك عبر مجلة "آراب ويكلي".

وقال آرونسون "على طول الساحل من مصر وتركيا، تأخد التحالفات والصراعات الجديدة صدارة المشهد العالمي".

وتابع "ما يحدث هو لعبة عالية الخطورة في منطفة شرق البحر المتوسط، فالتحالفات والصراعات مدفوعة بالمنافسة والسيطرة على حقول الغاز الضخمة في المنطقة".

وأضاف أن مصر تخطط لاستغلال احتياطياتها الضخمة من الغاز الطبيعي وموقعها الجغرافي المتميز؛ لتصبح مركزا دوليا للطاقة، وفي هذا الصدد قامت بتسوية متطلبات نقل الغاز لدول الجوار، واستيراد الفائض من الغاز لديهم لتسييله وإعادة تصديره لأوروبا.

وأشار إلى أن تركيا وجدت نفسها فجأة في مواجهة التحالف المصري القبرصي اليوناني بدعم كبير من الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك قامت بإرسال العديد من سفن الحفر والتنقيب للمنطقة القبرصية الاقتصادية.

وأوضح أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم التطوير غير المقيد في قبرص ويسعى الكونجرس الآن لرفع حظر بيع الأسلحة لقبرص، ما يعكس الأهمية المتزايدة لمنطقة شرق المتوسط بالنسبة للولايات المتحدة ومخاوفها المتعلقة بالأمن والطاقة والأزمة التركية الأمريكية.

وتابع أن اكتشافات الغاز في منطقة شرق المتوسط أعادت صراعات تأكيد الهوية القومية خصوصًا بين قبرص وتركيا وإسرائيل ولبنان.

وأشار إلى أن التحالفات القوية بين مصر وقبرص واليونان تواجه المعارضة التركية التي لا تريد إنشاء علاقات متزايدة بين جيرانها في منطقة شرق المتوسط.

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