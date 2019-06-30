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مصر

الجيزة تعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

الأحد 30/يونيو/2019 - 01:27 م
ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة الجيزة
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اعتمدت محافظة الجيزة جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (للصف الثالث الإعدادي) الدور الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019 (عام ولغات) والمهني وللصم وضعاف السمع.

وتبدأ الامتحانات السبت الموافق 13 يوليو المقبل، وتستمر حتى الخميس 18 يوليو، موجهًا مسئولي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وإدارات المدارس؛ لتوفير كل التسهيلات باللجان والحرص على توفير التهوية الجيدة بالفصول وتوزيع العصائر على الطلاب.

وسيؤدي الطلاب - وفقا للجدول - امتحان مادتي (اللغة العربية- الخط) السبت 13 يوليو المقبل، ومادتي (اللغة الإنجليزية- التربية الدينية) الأحد 14 يوليو، ومادتي (العلوم- كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات) الإثنين 15 يوليو، ومادتي (الجبر والإحصاء - التربية الفنية) الثلاثاء 16 يوليو، ومادة (الهندسة) الأربعاء 17 يوليو، ومادة (الدراسات الاجتماعية) الخميس 18 يوليو، بالإضافة إلى التربية الرياضية والقاصرة على طلاب مدرسة السعيدية.

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