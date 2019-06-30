يوفنتوس يخطط لصفقة إنجليزية مفاجئة

وضع يوفنتوس اسمًا جديدًا على لائحته الشرائية لفترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" عبر موقعها الإلكتروني.



وأكَّدت الصحيفة أنَّ يوفنتوس يُبدي اهتمامًا بالغًا بضم جناح بيرنلي والمنتخب الإنجليزي تحت 20 عامًا، دوويت ماكنيل، الذي قدم أداءً جيدًا في دورة تولون الودية.



وتابعت "ذا صن" أنَّ يوفنتوس سيواصل مراقبة اللاعب خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد، وكذلك في الأيام الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويهدف النادي الإيطالي لتقديم عرض لشراء خدماته في أغسطس المقبل.



ووفقًا للصحيفة، فإنَّ بيرنلي لن يتخلى عن ماكنيل بأقل من 30 مليون جنيه إسترليني، وسط سعي توتنهام للتعاقد معه أيضًا.



وكان مانشستر يونايتد قد استبعد ماكنيل من فرق الناشئين، وهو فى الـ14 من عمره، بحجة أنه ضعيف في الكرات الثابتة.



وسجل ماكنيل 3 أهداف، وصنع 5 في 20 مباراة الموسم الماضي مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.