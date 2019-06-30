الأحد 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

معارض قطري: عبدالله بن ناصر رئيس وزراء صوري فقط

الأحد 30/يونيو/2019 - 12:29 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
طباعة
انتقد المعارض القطري فهد بن عبدالله آل ثاني، رئيس وزراء قطر عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، مؤكدًا أنه رئيس وزراء صوري فقط، ولا يعمل إلا على قمع الداخل القطري.

وكتب "بن عبدالله آل ثاني" في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "المدعو عبدالله بن ناصر، رئيس وزراء تنظيم الحمدين هو نفسه من أمر بسجن لطيفة المسيفري في زنزانة انفرادية وهددها، ولدينا أدلة من داخل قطر تثبت ذلك".

وأضاف قائلًا: "المدعو عبدالله بن ناصر، رئيس وزراء صوري فقط، وأكبر صلاحياته هي قمع الداخل القطري، عدا ذلك يتلقى أوامره من تميم الذي بدوره يتلقى أوامره من عزمي بشارة، وأكبر دليل على ذلك ماحدث في قمم مكة الأخيرة".

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الوزراء ينفي تحمل الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة كأس الأمم الأفريقية

منذ يوم

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والقاهرة 35

منذ حوالي 16 ساعة

"الوزراء" يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين

ads

الصور

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

image description

قلق بين أهالي طالبات الثانوية بالهرم أثناء امتحانات اليوم

ads

الأكثر قراءة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

لماذا هددت تهاني الجبالي مرسي قبل اليمين الدستورية؟.. تعرف على التفاصيل

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

ستوديو

إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال شجار مع حراس كوريين شماليين

أستاذ تمويل: ثورة 30 يونيو إعجاز حقيقي في مجال الإصلاح الاقتصادي (فيديو)

مباريات اليوم.. منتخب مصر يواجه أوغندا.. ونيجيريا تلتقي مدغشقر في الإسكندرية

سمير راغب: السيسي عبّر بعمق عن شعور المصريين (فيديو)

ads

رياضة

الأهلي يخوض معسكرا في إسبانيا استعدادا لاستكمال الدوري المصري

نجم السنغال: لا بديل أمامنا سوى الفوز على كينيا

ميلان يستعد لبيع دوناروما

مدرب ناميبيا :فخور بفريقي رغم خسارة مباراتين بكأس إفريقيا

منوعات

العثور على متنزه حيًا بعد ضياعه أسبوعًا في غابة

ثورة بركانين في بابوا غينيا الجديدة تجبر 15 ألفًا على الفرار

للبيع.. 50 مليون وجبة مصنوعة من "الماء والهواء والكهرباء"

اكتشاف أكبر خزان طبيعى للمياه العذبة تحت المحيط

إسلام سياسي

"حقيقة الإخوان".. وثائقي أمريكي يكشف إرهاب الجماعة على لسان قادتها

السيسي : ثورة 30 يونيو كانت صيحة للتعبير عن أقوى الثوابت المصرية

سوريا الديمقراطية تعلن تسليم مسئول المقاتلين الأجانب بداعش إلى إيطاليا

وزير الأوقاف:٣٠ يونية شكلت رفضا شعبيا للجماعات الإرهابية

مقالات الرأي
ماجد حبته
30 يونيو 2013
د. منى حلمى
يوم إزاحة المستثمرين فى بيع الأوطان والأسلحة والنساء
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
المزيد
ads

الثقافة

اتحاد الكتاب: الجرائم الإرهابية لن تزيدنا إلا تماسكًا

"طفل الكيل" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. 13 يوليو

قصور الثقافة تنعى الفنان محمد أبو الوفا

22 يوليو.. حفل إطلاق ومناقشة "وادي الدوم" بدار العين

صفحتنا ع الفيس بوك