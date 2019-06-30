معارض قطري: عبدالله بن ناصر رئيس وزراء صوري فقط

انتقد المعارض القطري فهد بن عبدالله آل ثاني، رئيس وزراء قطر عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، مؤكدًا أنه رئيس وزراء صوري فقط، ولا يعمل إلا على قمع الداخل القطري.



وكتب "بن عبدالله آل ثاني" في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "المدعو عبدالله بن ناصر، رئيس وزراء تنظيم الحمدين هو نفسه من أمر بسجن لطيفة المسيفري في زنزانة انفرادية وهددها، ولدينا أدلة من داخل قطر تثبت ذلك".



وأضاف قائلًا: "المدعو عبدالله بن ناصر، رئيس وزراء صوري فقط، وأكبر صلاحياته هي قمع الداخل القطري، عدا ذلك يتلقى أوامره من تميم الذي بدوره يتلقى أوامره من عزمي بشارة، وأكبر دليل على ذلك ماحدث في قمم مكة الأخيرة".