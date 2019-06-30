تقرير بريطاني: مو صلاح دعم "وردة" لتجنب الانقسام بين الفراعنة

أكد موقع "إمبير أوف ذا كوب" البريطاني، أن دعم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول والمنتخب المصري، لزميله في الفريق عمرو وردة، لا يعني موافقته على ما فعله "وردة"، بل لتجنب الوضع المثير للجدل الذي وضع فيه المنتخب القومي.



وأضاف أن دعم صلاح له جاء لتجنب الانقسام بين صفوف الفراعنة في البطولة الإفريقية الأبرز والتي تسعى مصر للفوز بلقبها الثامن.



وأشارت إلى أن صلاح تلقى العديد من الانتقادات وخصوصًا الأجنبيه بعد دعم "وردة" المتهم بالتحرش، خصوصًا بعد أن اتخذ اتحاد الكرة والجهازين الفني والإداري قرار باستبعاد وردة من البطولة.



وطالب عدد من لاعبي المنتخب وعلى رأسهم صلاح وتريزيجيه وأحمد المحمدي بإعادة وردة مرة أخرى والتحقيق معه واتخاذ العقوبات اللازمة بعد البطولة.