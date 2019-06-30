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عالم

7 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإدارى

الأحد 30/يونيو/2019 - 12:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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يواصل 7 أسرى فلسطينين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم الأسيران إحسان عثمان وجعفر عز الدين.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الأسير إحسان عثمان (21 عاما) من بلدة بيت عور التحتا في محافظة رام الله، والأسير جعفر عز الدين (48 عاما) من محافظة جنين، يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ (15) يوما.

وأشار إلى أن خمسة أسرى من مدينة دورا في محافظة الخليل، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ سبعة أيام، رفضا لاعتقالهم الإداري، وهم: الشقيقان محمود الفسفوس (29 عاما)، وكايد (30 عاما)، علاوة على ثلاثة أسرى آخرين وهم: غضنفر أبو عطوان (26 عاما)، وعبد العزيز سويطي (30 عاما)، وسائد النمورة (27 عاما).

يذكر أن الأسرى إحسان عثمان وأسرى محافظة الخليل يقبعون في معتقل "عوفر"، فيما يقبع الأسير جعفر عز الدين في عزل معتقل "مجدو".

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