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عالم

أسطول ياباني يستعد لاستئناف صيد الحيتان لأغراض تجارية

الأحد 30/يونيو/2019 - 12:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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استعدت سفن صيد الحيتان اليابانية اليوم الأحد، للإبحار وتجمعت أطقمها على متنها في ميناء بشمال البلاد قبل يوم من انطلاق أول رحلة لصيد الحيتان لأغراض تجارية منذ أكثر من 30 عاما.

وأعلنت اليابان العام الماضي انسحابها من اللجنة الدولية لصيد الحيتان واستئناف الصيد لأغراض تجارية في الأول من يوليو تموز مما أثار موجة من الإدانات العالمية ومخاوف على أعداد الحيتان في العالم.

وتصر اليابان على أن أكل الحيتان جزء مهم من ثقافتها وأن أغلب الأنواع ليست مهددة بالانقراض.

وتم فرض تعليق عالمي لصيد الحيتان في عام 1986 لكن اليابان بدأت وقتها ما أطلقت عليه صيد الحيتان لأغراض البحث العلمي في شمال المحيط الهادي والقطب الجنوبي. وقال منتقدون للخطوة إنها صيد تجاري مستتر للحيتان.

وسيقتصر الصيد الذي يبدأ غدا على المنطقة الاقتصادية اليابانية الخاصة.

ومن المقرر أن تنطلق خمس سفن صغيرة لصيد الحيتان في وقت مبكر من صباح غد الاثنين وهي راسية حاليا عند رصيف هادئ في طرف ميناء كوشيرو بجزيرة هوكايدو اليابانية.

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