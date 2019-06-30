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عالم

تقرير: 84 شهيدا برصاص الاحتلال في النصف الأول من 2019

الأحد 30/يونيو/2019 - 12:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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قال التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، إن 84 شهيدا، ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في النصف الأول من العام 2019.

وأوضح التجمع في بيان صحفي اليوم الأحد، أن من بين الشهداء، 59 من محافظات غزة، و25 من الضفة، بينهم 8 سيدات و19 طفلا.

ولفت إلى أن من أصغر الشهداء سنًا، الشهيد "الجنين" عبد الله أبو عرار، الذي استشهد بتاريخ 452019، في حي الزيتون بغزة، والشهيد (الجنين) أيمن محمود المدهون، الذي استشهد بتاريخ 552019، في بيت لاهيا، وأكبر الشهداء سنًا، الشهيد عبد الرحيم مصطفى المدهون (61 عاما) من بيت لاهيا، الذي استشهد بتاريخ 552019.

وأشار التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، إلى أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال منذ بداية العام، بلغ 12 جثمانا، وبذلك يرتفع عدد الجثامين المحتجزة منذ بداية الثورة الفلسطينية المعاصرة (266) شهيدا، معظمها مدفونة بما يسمى مقابر الأرقام في منطقة جسر يعقوب داخل أراضي الـ48، وبعضها محتجزة في ثلاجات سجون الاحتلال.

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