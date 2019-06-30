نجم السنغال: لا بديل أمامنا سوى الفوز على كينيا

أكد سادا تيوب، لاعب منتخب السنغال، أن منتخب بلاده يرفع شعار لا بديل عن الفوز على كينيا غدا الإثنين في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر.



وأوضح تيوب أن هناك حالة من التركيز لدي اللاعبين من أجل حصد الثلاث نقاط وتعويض الخسارة أمام الجزائر.



وشدد تيوب علي أن منتخب السنغال لن يفرط في هذه المباراة الهامة.



ويحتل منتخب السنغال المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط من الفوز على تنزانيا 2 /صفر والخسارة أمام الجزائر بهدف دون رد.