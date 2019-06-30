الأحد 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

رياضة

نجم السنغال: لا بديل أمامنا سوى الفوز على كينيا

الأحد 30/يونيو/2019 - 12:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
أكد سادا تيوب، لاعب منتخب السنغال، أن منتخب بلاده يرفع شعار لا بديل عن الفوز على كينيا غدا الإثنين في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر.

وأوضح تيوب أن هناك حالة من التركيز لدي اللاعبين من أجل حصد الثلاث نقاط وتعويض الخسارة أمام الجزائر.

وشدد تيوب علي أن منتخب السنغال لن يفرط في هذه المباراة الهامة.

ويحتل منتخب السنغال المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط من الفوز على تنزانيا 2 /صفر والخسارة أمام الجزائر بهدف دون رد.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

فيديو.. سيدة مصرية تلقن مذيع الجزيرة درسًا في الوطنية على الهواء

منذ ساعتين و 13 دقيقة

حل لغز العثور على جثة سيدة داخل بئر صرف صحى فى أسيوط

منذ أقل من ساعة

"الأرصاد" تزف بشرى لجماهير مباراة مصر وأوغندا

منذ يوم

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

ads

الصور

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

image description

قلق بين أهالي طالبات الثانوية بالهرم أثناء امتحانات اليوم

ads

الأكثر قراءة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

لماذا هددت تهاني الجبالي مرسي قبل اليمين الدستورية؟.. تعرف على التفاصيل

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

ستوديو

أستاذ تمويل: ثورة 30 يونيو إعجاز حقيقي في مجال الإصلاح الاقتصادي (فيديو)

مباريات اليوم.. منتخب مصر يواجه أوغندا.. ونيجيريا تلتقي مدغشقر في الإسكندرية

سمير راغب: السيسي عبّر بعمق عن شعور المصريين (فيديو)

فيديو.. سامح الصريطي يروي قصة كفاح والده ضد الاحتلال الإنجليزي

ads

رياضة

نجم السنغال: لا بديل أمامنا سوى الفوز على كينيا

ميلان يستعد لبيع دوناروما

مدرب ناميبيا :فخور بفريقي رغم خسارة مباراتين بكأس إفريقيا

برشلونة يجهز عرضًا ضخمًا لضم شريك ميسي

منوعات

العثور على متنزه حيًا بعد ضياعه أسبوعًا في غابة

ثورة بركانين في بابوا غينيا الجديدة تجبر 15 ألفًا على الفرار

للبيع.. 50 مليون وجبة مصنوعة من "الماء والهواء والكهرباء"

اكتشاف أكبر خزان طبيعى للمياه العذبة تحت المحيط

إسلام سياسي

"حقيقة الإخوان".. وثائقي أمريكي يكشف إرهاب الجماعة على لسان قادتها

السيسي : ثورة 30 يونيو كانت صيحة للتعبير عن أقوى الثوابت المصرية

سوريا الديمقراطية تعلن تسليم مسئول المقاتلين الأجانب بداعش إلى إيطاليا

وزير الأوقاف:٣٠ يونية شكلت رفضا شعبيا للجماعات الإرهابية

مقالات الرأي
ماجد حبته
30 يونيو 2013
د. منى حلمى
يوم إزاحة المستثمرين فى بيع الأوطان والأسلحة والنساء
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
المزيد
ads

الثقافة

اتحاد الكتاب: الجرائم الإرهابية لن تزيدنا إلا تماسكًا

"طفل الكيل" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. 13 يوليو

قصور الثقافة تنعى الفنان محمد أبو الوفا

22 يوليو.. حفل إطلاق ومناقشة "وادي الدوم" بدار العين

صفحتنا ع الفيس بوك