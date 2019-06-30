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حوادث

انفجار خط كهرباء الضغط المتوسط في قنا

الأحد 30/يونيو/2019 - 12:22 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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انفجر خط كهرباء بقرية أبو مناع شرق التابعة لمركز دشنا شمالي قنا، الأحد، دون وقوع إصابات أو ضحايا، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران التي نشبت جراء الانفجار.

وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمود حسن، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بورود بلاغات من الأهالي مفادها انفجار خط كهرباء الضغط المتوسط بقرية أبو مناع دون وقوع ضحايا، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن القرية وعدة قرى مجاورة.

على الفور انطلقت قوات الحماية المدنية، ودفعت بـ3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على النيران التي نتجت عن الانفجار، وتحرر محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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