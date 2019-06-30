اليابان تتعهد بمساعدة السعودية في خطة إصلاح شاملة بعيدة عن النفط

أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الأحد، بجهود السعودية للحد من اعتمادها على النفط ووعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن تساعد اليابان السعودية في خطة إصلاح شاملة.



والتقى آبي بالأمير محمد في بداية اجتماع ثنائي بعد اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.



وكانت روسيا قد قالت في وقت سابق إنها اتفقت مع السعودية على تمديد اتفاقها لخفض إنتاج النفط تسعة أشهر مع أوبك وذلك في الوقت الذي تتعرض فيه أسعار النفط لضغوط من جديد نتيجة زيادة الإمدادات الأمريكية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.



ويلتقي وزراء نفط أوبك يوم الاثنين في فيينا ثم يعقدون بعد ذلك محادثات مع منتجي النفط من خارج أوبك يوم الثلاثاء.