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رياضة

ميلان يستعد لبيع دوناروما

الأحد 30/يونيو/2019 - 12:22 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، إن نادي ميلان أبدى استعداده لبيع جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى الروسونيري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن ميلان يستعد لإجراء سوق انتقالات على أعلى مستوى، وشراء لاعبين أكفاء، لمساعدة ماركو جيامباولو، المدير الفني الجديد، في خطته للموسم المقبل، مؤكدة أن النادي قرر الحصول على أرباح للمساعدة في زيادة رأس المال.

وأضافت أن دوناروما قد يرحل إلى فرنسا، للعب في صفوف باريس سان جيرمان، وأن رحيله سيكون وفقًا لشروط إدارة إليوت، المستحوذة على النادي، الذي يعتزم الحصول عل أكبر قدر من الأموال من وراء رحيل دوناروما.

وتابعت أن ميلان رفض العرض الأول من باريس، بقيمة 20 مليون يورو، بالإضافة إلى انضمام الحارس أريولا إلى ميلان.

ولفتت الصحيفة إلى أن ميلان حدد قيمة دوناروما بـ50 مليون يورو على الأقل، موضحة أن النادي الإيطالي ليس مستعدًا لتقديم أي خصومات، في حين أن سان جيرمان يضع تواجد أريولا كشرط أساسي في الصفقة، وهو ما يجعل القضية أكثر تعقيدًا.

وأشارت إلى أن أريولا غير مقتنع بالانضمام لميلان، في ظل أنه يميل للانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى أنه يحصل على 7 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد، أكثر مما يحصل عليه دوناروما.

يذكر أن ميلان استبعد من المشاركة بمنافسات بطولة الدوري الأوروبي، في الموسم المقبل، بعد التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، على ابتعاده من المسابقة، لتسوية ديونه وموازنة ميزانيته فيما يتعلق باللعب المالي النظيف.

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