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مصر

بدء حجز 504 وحدات سكن مصر بالشروق الثلاثاء.. تعرف على تفاصيل

الأحد 30/يونيو/2019 - 12:20 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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أعلنت وزارة الاسكان في بيان رسمي أنه سيتم بعد غد الثلاثاء 272019، على الموقع الإلكترونى www.hdb-reservation.com)، إتاحة أسلوب الحجز والسداد والمواقع والنماذج والمساحات والأسعار، لـ504 وحدات سكنية بمشروع "سكن مصر"، للإسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بمدينة الشروق، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line).

وفيما يتعلق بنظام السداد للوحدات السكنية المطروحة بمشروع "سكن مصر"، بمدينة الشروق، أضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: إنه يتم سداد جدية الحجز وقدرها 70 ألف جنيه للوحدة، ويتم استكمال سداد نسبة 20٪ من إجمالى قيمة الوحدة، بالإضافة إلى (1٪ مصاريف إدارية + 0.5٪ مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني، كما يتم سداد 10 ٪ من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكترونى، وسداد 10 % عند الاستلام، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 4 سنوات بدون فوائد.

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