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عالم

وزير داخلية ألمانيا يشيد بمظاهرات "أيام الجمعة من أجل المستقبل"

الأحد 30/يونيو/2019 - 12:20 م
وزير الداخلية الألماني
وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر
وكالات
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أشاد وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، بمظاهرات "أيام الجمعة من أجل المستقبل" التي ينفذها الشباب من أجل المطالبة بحماية المناخ.

وقال زيهوفر لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "كل جيل لديه تصوراته الخاصة بمظاهرات أيام الجمعة من أجل المستقبل، تعتبر بالنسبة لي تطورا جيدا للغاية".

وأضاف الوزير: "إنه حقا أمر رائع أن يقاتل شباب من أجل قناعاتهم. لم أفهم انتقاد ذلك مطلقا".

يذكر أن ساسة آخرين، خاصة من الاتحاد المسيحي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا وكذلك من الحزب الديمقراطي الحر، انتقدوا حقيقة أن مشاركة الشباب في المظاهرات التي تدعو إلى حماية المناخ في أيام الجمعة، تسفر دائما عن حالات تغيب عن اليوم الدراسي.

ولكن رأي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كان مماثلا لرأي زيهوفر.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المسيحي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي الذي ينتمي إليه زيهوفر، ويشكل الاتحاد المسيحي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي ما يسمى "الائتلاف الحاكم في ألمانيا".

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