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عالم

"دانة غاز": مصر تسير بخطى ثابتة لإنهاء مديونات الشركات الأجنبية بنهاية العام

الأحد 30/يونيو/2019 - 12:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صلاح الدين
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أكدت مجلة "ذا ناشونال" الإماراتية، أن شركة "دانة غاز" الإماراتية تهدف لزيادة اسثماراتها في مجال الطاقة بمصر خلال الفترة القادمة.

وتابعت أن الشركة تخطط لزيادة اسثماراتها الخاصة بالحفر في المشروعات البرية والبحرية، حيث حصلت الشركة على 48 مليون دولار في شهر يونيو كجزء من خطط مصر لسداد ديونها للشركات الأجنبية، وتعتزم استخدام هذه الأموال لتغطية تكاليف الحفر.

وقالت الشركة إن سداد مصر لهذه الدفعة يعد جزء من الجهود الحكومية للإنتهاء من كافة المديونات بحلول نهاية العام الجاري، والتي تصل إلى 38 مليون دولار مستحقات من الحكومة المصرية، و10 مليون دولار من بيع المكثفات الثانية.

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانا غاز، إن مدفوعات شهر يونيو تظهر "التقدم المطرد" للحكومة المصرية في تحقيق هدفها المتمثل في سداد جميع المستحقات المتأخرة بحلول نهاية العام.

وتابع "عمليات الحفر تسير بشكل جيد ونتوقع تحقيق نتائ جيدةج في الربع الثالث من العام الحالي".

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