"الداخلية" تفتتح مقرًا جديدًا للجوازات فى العباسية

أعلنت وزارة الداخلية افتتاح المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وبدء العمل به اعتبارًا من غدٍ الإثنين.



وتقرر افتتاح المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في العباسية بأكاديمية الشرطة القديمة، لاستقبال المواطنين والأجانب وتقديم جميع الخدمات لهم.



يذكر أن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته، من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

