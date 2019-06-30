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اقتصاد

قمة عالمية للصناعة في موسكو برئاسة الإمارات واليونيدو

الأحد 30/يونيو/2019 - 12:15 م
سهيل بن محمد فرج
سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي
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دعا رئيسا القمة العالمية للصناعة والتصنيع، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي وولي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".. قادة قطاع الصناعة العالمي والمستثمرين، للمشاركة في الدورة الثانية من القمة التي ستعقد خلال يومي 9 و11 يوليو المقبل في مدينة إيكاتيرنبيرج الروسية.

وتناقش القمة أهم القضايا الملحة المرتبطة بقطاع الصناعة العالمي، في وقت تواصل فيه تقنيات الثورة الصناعية الرابعة إحداث تغييرات كبيرة في كل من القطاع الصناعي وجميع جوانب حياة المجتمعات العالمية.

وتجمع دورة القمة العالمية كبار خبراء قطاع الصناعة العالمي للمشاركة في أكثر من 40 جلسة نقاش تسلط الضوء على مواضيع ذات أهمية بالغة، مثل استدامة القطاع الصناعي، والاقتصاد التدويري، والأمن الغذائي، والمدن المستقبلية، والأمن السيبراني، والطباعة ثلاثية الأبعاد، ومستقبل سوق العمل، وسياسات القطاع الصناعي ودورها في تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وتركز القمة على إطلاق حوار عالمي يشارك فيه قادة القطاع الصناعي العالمي، ويهدف إلى رسم ملامح الدور الذي يجب على القطاع الصناعي أن يضطلع به للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

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