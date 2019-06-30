"اتصالات النواب"عن ثورة 30 يونيو: حكاية شعب وانتصار جيش

أكدت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الدكتورة مي البطران، أن ثورة 30 يونيو قام بها الشعب المصري للتخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وإنهاء الحكم المستبد الذي كان يهدف للمصلحة الشخصية علي حساب الوطن، مشيرًة أن هذه الثورة أنقذت مصر ومنطقة الشرق الأوسط من حكم الجماعات الارهابية التي سعت لتقسيم الدول العربية لصالح دول تدعمها وتمولها.



وأضافت «البطران» في بيان صادر عنها، أن ثورة 30 يونيو ملحمة وطنية تاريخية تمثلت في اصطفاف المصريين جنبًا إلي جنب، وفضلًا عن أن الجيش المصري لبي نداء الشعب المصري ووقف بجانبهم للتحقيق مطالب المصريين التي تمثلت في التخلص من حكم الفاشية الدينية.



وتابعت وكيل لجنة الاتصالات، أن الشعب المصري العظيم هو البطل الحقيقي في نجاح ثورة 30 يونيو الذي أراد اقتلاع جذور الإرهاب، موضحًة أن الشعب والجيش والشرطة وجميع مؤسسات الدولة المصرية كانوا على قلب رجل واحد ونجحوا باقتدار في كشف وتحطيم جميع مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، التي كادت أن تطيح بالدولة المصرية إلي الهلاك.



وأشارت إلي أن ثورة 30 يونيو حققت مطالب الشعب المصري وأهدافها المطلوبة وذلك عن طريق كافة النجاحات في شتى المجالات سواء علي الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهةً التحية للشعب المصري ورجال الجيش والشرطة وللقادة السياسية بذكري هذا اليوم العظيم الذي سيُخلد في تاريخ مصر.