مدرب ناميبيا :فخور بفريقي رغم خسارة مباراتين بكأس إفريقيا

أكد ريكاردو مانيتي المدير الفني لمنتخب ناميبيا، أنه فخور بفريقه رغم الخسارة أمام المغرب وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر.



وقال مانيتي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ناميبيا أمام كوت ديفوار غدا الاثنين في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة "أي مدرب لا يريد أن يخسر ويسعي دائمًا إلي الفوز وأنه كان يلعب مباراتيه أمام المغرب وجنوب أفريقيا من أجل الفوز ولكنه خسر".



وأوضح ريكاردو أنه رغم خسارة فريقه في أول مباراتين لكنه فخور بلاعبيه وأنهم قدموا أداء جيد في هذه المباريات.



وشدد ريكاردو أن لقاء فريق أمام كوت ديفوار سيكون مختلفا وأن منتخب ناميبيا سيلعب من أجل الفوز ومحاولة معالجة السلبيات التي ظهرت في لقائي المغرب وجنوب أفريقيا".