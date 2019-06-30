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اقتصاد

بلومبرج: محادثات متقدمة لموانئ دبي للاستحواذ على "توباز للطاقة"

الأحد 30/يونيو/2019 - 12:13 م
جريدة الدستور
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وصلت موانئ دبي العالمية إلى نقطة متقدمة للغاية في مفاوضاتها من أجل الاستحواذ على شركة "توباز" للطاقة والملاحة، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن بيان رسمي لموانئ دبي.

وبحسب بلومبرج، فإنه حال إتمام الصفقة فستكون أول استثمار لموانئ دبي في قطاع النفط والغاز.

ووفقا لبيان الشركة التي تتخذ من دبي مقرا رئيسيا لها، لا يمكن القطع بأن الصفقة أكيدة التنفيذ حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية قالت، في وقت سابق، إن غدا الإثنين قد يشهد الإعلان عن الصفقة بقيمة 1.3 مليار دولار.

وينهي الاستحواذ –حال حدوثه- احتمال إدراج توباز في بورصة لندن، كما كانت الشركة تخطط منذ سبتمبر الماضي.

وقال رينيه كوفود أولسن، الرئيس التنفيذي لشركة توباز اليوم الأحد: "لدينا برنامج لأسواق رأس المال وقد اجتذب اهتمام العديد من الأطراف الأخرى"، مضيفا أن الشركة تدرس الخيارات.

وارتفعت أسهم موانئ دبي العالمية بما يصل إلى 3.1٪، الأحد، إلى أعلى مستوى منذ 10 يونيو في دبي اليوم، بينما ارتفعت أسهم توباز بنسبة 2.2٪ قبل تعليق التداول.

ويلعب دويتشه بنك دور المستشار لموانئ دبي العالمية، بينما تقوم روتشيلد بتقديم المشورة إلى توباز.

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