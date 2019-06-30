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عالم

إقلاع أولى رحلات "مطار خليج نيوم"

الأحد 30/يونيو/2019 - 12:12 م
مطار خليج نيوم
مطار خليج نيوم
وكالات
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أعلن اليوم الأحد، نبيل العامودي وزير النقل السعودي، على حسابة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إقلاع أولى رحلات مطار خليج نيوم النافذة الجديدة على البحر الأحمر.

وأطلقت الخطوط الجوية العربية السعودية اليوم، أولى رحلاتها إلى مطار خليج نيوم الواقع بمنطقة شرما، الذي افتتح الأسبوع الماضي، بحضور مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر.

ويعد مطار نيوم واحدًا من أحدث وأهم المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأميزها جغرافيًا نظرًا لوقوعه على حدود 3 دول هي: المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية.

ويهدف المطار إلى أن يكون داعمًا لمشروع نيوم كوجهة سفر رئيسية في المملكة، حيث يُصنف مطارًا تجاريًا، وتتكون مساحته الإجمالية من 3643 مترًا مربعًا، فيما يبلغ طول المدرج 3757 مترًا، ويتكون من 6 مواقف للطائرات، و4 كاونترات للجوازات، بينما تتكون الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارة 100 موقف.

وأوضح مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة للطيران المدني سليمان بن أحمد البسام أن إنشاء مطار خليج نيوم يأتي تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وتماشيًا مع رؤية الهيئة العامة للطيران المدني في بناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة، كما يسهم في دعم مسيرة تنمية الاقتصاد الوطني عبر خلق منصة لوجستية عصرية وعالمية للمنظمات والأفراد حول العالم للاستيراد والتصدير نظرًا لموقعه المميز جغرافيًا حيث يستطيع 70% من سكان العالم الوصول -جوًا- إلى المنطقة خلال 8 ساعات كحد أقصى.

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