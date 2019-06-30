"الإعلاميين" تحدد جلسة لآداء القسم المهني وتسليم الكارنيهات

أعلن نقيب الإعلاميين دكتور طارق سعده، عن عقد جلسة لآداء القسم المهنى وتسليم بطاقات العضوية الجديدة للزملاء الذين تم قبول عضوياتهم بالنقابة الخميس القادم 4 يوليو بمقر النقابة بجاردن سيتى.



ويعقبها حوار مفتوح مع الزملاء الإعلاميين للرد على استفسارات الأعضاء واطلاعهم على ماتم إنجازه خلال الفترة الماضية من خلال تشكيل بعض لجان النقابة وهى " لجنة التثقيف والتدريب ولجنة تقييم أداء الإعلام الرياضى واللتين ضمتا كوكبة من كبار الإعلاميين، كما تم تشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية التي جهزت لمجموعة من الانشطة سيتم الإعلان عنها قريبًا منها رحلات حج وعمره ومصايف.



كما سيتم عرض الخطة المستقبلية لاتمام العملية التأسيسية للنقابة بخطواتها التي نص عليها قانون تأسيس النقابة.