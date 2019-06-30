غدًا بدء تسجيل وسداد مقدمات 538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية.. والحجز 28 يوليو

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيبدأ غدًا الاثنين 172019، وحتى يوم الخميس 1872019، التسجيل وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D 8) بالحى السكنى (R 3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 م2، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line).



وقالت الوزارة في بيان لها إن التسجيل يتم من خلال الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، ويوجد بالموقع فيديو توضيحى لخطوات التسجيل والحجز، موضحة أن الحجز سيبدأ من يوم الأحد 2872019، وحتى يوم الأربعاء 3172019.





يذكر أن هذه الوحدات بالحي السكنى R3 أول حي سكني يتم إنشاءه بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويجري حاليا الانتهاء من عدد من الأحياء الأخرى ضمن المرحلة الأولى العاجلة.