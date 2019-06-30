الأحد 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

مصر

غدًا بدء تسجيل وسداد مقدمات 538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية.. والحجز 28 يوليو

الأحد 30/يونيو/2019 - 12:11 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
طباعة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيبدأ غدًا الاثنين 172019، وحتى يوم الخميس 1872019، التسجيل وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D 8) بالحى السكنى (R 3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 م2، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line).

وقالت الوزارة في بيان لها إن التسجيل يتم من خلال الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، ويوجد بالموقع فيديو توضيحى لخطوات التسجيل والحجز، موضحة أن الحجز سيبدأ من يوم الأحد 2872019، وحتى يوم الأربعاء 3172019.


يذكر أن هذه الوحدات بالحي السكنى R3 أول حي سكني يتم إنشاءه بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويجري حاليا الانتهاء من عدد من الأحياء الأخرى ضمن المرحلة الأولى العاجلة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الوزراء ينفي تحمل الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة كأس الأمم الأفريقية

منذ يوم

أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019

منذ ساعة

"الأرصاد" تزف بشرى لجماهير مباراة مصر وأوغندا

منذ حوالي 15 ساعة

فيديو.. سيدة مصرية تلقن مذيع الجزيرة درسًا في الوطنية على الهواء

ads

الصور

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

image description

قلق بين أهالي طالبات الثانوية بالهرم أثناء امتحانات اليوم

ads

الأكثر قراءة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

لماذا هددت تهاني الجبالي مرسي قبل اليمين الدستورية؟.. تعرف على التفاصيل

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

ستوديو

الليلة.. عمرو عبد الحميد يقدم حلقة خاصة عن "30 يونيو"

إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال شجار مع حراس كوريين شماليين

أستاذ تمويل: ثورة 30 يونيو إعجاز حقيقي في مجال الإصلاح الاقتصادي (فيديو)

مباريات اليوم.. منتخب مصر يواجه أوغندا.. ونيجيريا تلتقي مدغشقر في الإسكندرية

ads

رياضة

الأهلي يخوض معسكرا في إسبانيا استعدادا لاستكمال الدوري المصري

نجم السنغال: لا بديل أمامنا سوى الفوز على كينيا

ميلان يستعد لبيع دوناروما

مدرب ناميبيا :فخور بفريقي رغم خسارة مباراتين بكأس إفريقيا

منوعات

العثور على متنزه حيًا بعد ضياعه أسبوعًا في غابة

ثورة بركانين في بابوا غينيا الجديدة تجبر 15 ألفًا على الفرار

للبيع.. 50 مليون وجبة مصنوعة من "الماء والهواء والكهرباء"

اكتشاف أكبر خزان طبيعى للمياه العذبة تحت المحيط

إسلام سياسي

"حقيقة الإخوان".. وثائقي أمريكي يكشف إرهاب الجماعة على لسان قادتها

السيسي : ثورة 30 يونيو كانت صيحة للتعبير عن أقوى الثوابت المصرية

سوريا الديمقراطية تعلن تسليم مسئول المقاتلين الأجانب بداعش إلى إيطاليا

وزير الأوقاف:٣٠ يونية شكلت رفضا شعبيا للجماعات الإرهابية

مقالات الرأي
ماجد حبته
30 يونيو 2013
د. منى حلمى
يوم إزاحة المستثمرين فى بيع الأوطان والأسلحة والنساء
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
المزيد
ads

الثقافة

اتحاد الكتاب: الجرائم الإرهابية لن تزيدنا إلا تماسكًا

"طفل الكيل" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. 13 يوليو

قصور الثقافة تنعى الفنان محمد أبو الوفا

22 يوليو.. حفل إطلاق ومناقشة "وادي الدوم" بدار العين

صفحتنا ع الفيس بوك