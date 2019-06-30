"الكويكبات والأرض الآمنة" في ندوة بالقومى للبحوث الفلكية

قدم الدكتور جاد القاضى القائم بعمل رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تقريرا لوزارة التعليم العالي، حول تنظيم المعهد والجمعية العلمية للفلك احتفالا بيوم الكويكب ندوة فلكية بعنوان "الكويكبات والأرض الآمنة"، بمقر المعهد بحلوان.



وأشار التقرير إلى أن الندوة شملت عددا من المحاضرات التوعوية والتعريفية، وحوارًا مع المشاركين، وقد تم توثيق الاحتفالية بالصور والفيديوهات للمحاضرات، وبثها على الموقع العالمي للكويكبات لإبراز دور الفلكيين بمصر في المشاركة في هذه الاحتفالية.



وأضاف التقرير أن العالم يحتفل فى هذا اليوم برئاسة مؤسسة الكويكبات فى لوكسمبورج بإقامة فعاليات كبيرة وصغيرة منظمة إقليميًا تشمل تنظيم عدد من المحاضرات والبرامج التعليمية الأخرى بالإضافة إلى الأحداث المجتمعية الأوسع نطاقًا بهدف رفع الوعي العام بالحاجة إلى زيادة اكتشاف الكويكبات وتتبعها، وما يمكننا القيام به لحماية كوكبنا والأجيال القادمة من آثار الكويكبات في المستقبل.



يذكر أنه يتم الاحتفال بيوم الكويكب في 30 يونيو من كل عام، في ذكرى حدث كبير في التاريخ الحديث، وهو حدث تونجوسكا 1908 في سيبيريا، حيث دمر كويكب صغير نسبيًا يبلغ عرضه حوالي 40 مترًا، منطقة غير مأهولة بالسكان تقريبًا بحجم مدينة كبرى، وقد بدأ الاحتفال بيوم الكويكبات لأول مرة في عام 2014 حيث حددت الأمم المتحدة رسميا هذا اليوم باعتباره اليوم الدولي للتوعية والتثقيف حول الكويكبات.