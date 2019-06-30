برشلونة يجهز عرضًا ضخمًا لضم شريك ميسي

أكد تقرير صحفي، اليوم الأحد، أن برشلونة يجهز لتقديم عرض ضخم هذا الصيف، لإبرام صفقة مهمة.



ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن برشلونة يسعى لضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، مقابل 112 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النيراتزوري.



وأشار الموقع الإيطالي إلى أن مارتينيز، يعيش فترة رائعة حاليًا مع المنتخب الأرجنتيني، حيث أحرز 5 أهداف في 9 مباريات فقط مع راقصي التانجو.



وأوضح أن مارتينيز قدم موسمًا متوسطا مع إنتر، حيث أحرز 9 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 35 مباراة مع النيراتزوري.



ويرى مسئولو برشلونة أن مارتينيز أفضل من مواطنه ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر، لاسيما أن الأول أظهر انسجامًا مع البرغوث في صفوف الأرجنتين.