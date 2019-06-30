الصين تنظم مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للنقل المستدام في مايو 2020

أعلنت وزارة النقل الصينية، اليوم الأحد، تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للنقل المستدام في العاصمة (بكين) خلال شهر مايو عام 2020.



وقال المتحدث باسم الوزارة "وو تشون قنغ" -في تصريح اليوم- إن موضوع المؤتمر سيكون "النقل المستدام، والتنمية المستدامة".



وكان المؤتمر الأول للنقل المستدام عقد في (عشق أباد) بدولة تركمانستان عام 2016.



النقل المستدام (أو وسائل النقل الخضراء) هو مفهوم يشير إلى أي وسيلة نقل ذات تأثير منخفض على البيئة، ويشمل النقل غير الميكانيكي، والمشي وركوب الدراجات وتنمية العبور، والمركبات الخضراء، ومشاركة السيارات، وبناء أو حماية أنظمة النقل في المناطق الحضرية ذات الكفاءة في استهلاك الوقود، وحفظ المساحة وتعزيز أنماط الحياة الصحية.