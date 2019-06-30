سفيرة فنلندا بالقاهرة: "بروكسيل" ستسرع في الانتقال لمصادر الطاقة المتجددة

أفادت لاورا كانسيكاس ديبريس سفيرة فنلندا بالقاهرة، حول الأجندة الاستراتيجية (2019 – 2024)، اليوم الاحد،بأن رئاسة الفنلندية لمجلس الاتحاد الأوروبي - التي تبدأ غدا الاثنين ولمدة ستة أشهر - ستكون الأولى في دمج هذه الأجندة في عمل المجلس، وتم تحدد أربعة أولويات في هذه الأجندة - التي ستنفذ خلال الخمس السنوات المقبلة - وهي حماية المواطنين والحريات وتطوير قاعدة اقتصادية قوية ونابضة بالحياة وبناء مناخ أوروبي محايد وأخضر وعادل واجتماعي فضلا عن تعزيز المصالح والقيم الأوروبي على الساحة الدولية.



وشددت على ضرورة وحدة الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذه الأهداف من خلال تعاون المؤسسات والدول الأعضاء واستخدام الموارد الكبيرة في جهد مشترك، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يركز على المهارات والابتكارات والتعليم والاستثمار في المستقبل، وهذا يعني دعم الاستثمار العام والخاص لتمويل نمو الاقتصاد والأعمال.



وأضافت سفيرة فنلندا بالقاهرة أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على الإسراع في عملية الانتقال إلى مصادر للطاقة المتجددة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية وتنويع مواردها.



وحول اجتماعات ومؤتمرات الاتحاد، أشارت ديبريس إلى أن الاجتماعات غير الرسمية لرئاسة الاتحاد الأوروبي ستكون محددة وتعقد في هلسكني فضلا عن عقد ستة اجتماعات غير رسمية أخرى على المستوى الوزاري، موضحة أنه سيتم تنظيم مؤتمر لشباب الاتحاد الأوروبي في بداية يوليو ومؤتمر آخر حول تعزيز النمو المستدام ومنتدى الاقتصاد الفضي، ومؤتمر رفيع المستوى حول المساواة بين الجنسين وأيام النقل الرقمي.