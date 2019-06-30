البترول: 248 كشفًا بتروليًا جديدًا خلال 5 سنوات

حققت وزارة البترول والثروة المعدنية، نحو 248 اكتشافًا بتروليًا جديدًا (165 زيت خام، 83 غاز) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس، وفى مقدمتها كشف ظهر العملاق للغاز الطبيعى اضخم اكتشافات الغاز في مصر والبحر المتوسط.



وبلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية حوالي 359 مليون طن بواقع 160 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 192 مليون طن غاز طبيعي، و7ر6 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.



يأتى ذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة، بدء الإنتاج من المشروعات البترولية والحقول المكتشفة حديثًا، وخاصة حقل ظهر والذى بداء انتاجه المبكر في 31 يناير 2018 والذي يهدف إلى الوصول بمعدلات الإنتاج الى 3 مليار قدم مكعب غاز يوميًا خلال عام 2019.