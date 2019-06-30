الخارجية: مصر انطلقت نحو الاستقرار بعد ثورة 30 يونيو

أكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر انطلقت على طريق الاستقرار والتنمية، في أعقاب ثورة 30 يونيو، على الرغم من عظم التحديات.



وقال حافظ، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "في ذكراها السادسة، تتعاظم قيمة وأثر إنجاز الشعب المصري خلال #ثورة_30_يونيو المجيدة، فما كان لمصر بعدئذ إلا الانطلاق على طريق #الاستقرار و#التنمية على الرغم من عظم التحديات".



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد ألقى كلمة، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو أكد فيها أن "انتماء المصريين لوطنهم فوق أى مصالح ضيقة لجماعات أو جهات خارجية، ممن اعتقدوا أن إرهابهم الأسود سينال من عزيمة أمة صنعت التاريخ، وألهمت الإنسانية معنى التضحية من أجل الوطن".